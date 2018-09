Sconcertante tweet della dem Prestipino: «Salvini scegli un malato di ictus e …»

di Aldo Garcon

La deputata dem Patrizia Prestipino con uno sconcertante tweet ha commentato le recenti vicende giudiziarie della Lega legate ai 49 milioni di euro che il Carroccio dovrà restituire. Nel mirino della parlamentare sono finiti il Senatùr Umberto Bossi e Matteo Salvini. La Prestipino scrive: «Perché #Bossi, con quello che ha combinato, è stato riportato dalla Lega in Senato? Per par condicio, #Salvini scelga un pensionato o un italiano colpito da ictus non abbiente e lo faccia senatore. Salverebbe almeno la coscienza, se non è capace di salvare la faccia #LegaLadrona». Parole sgradevoli che hanno fatto infuriare gli stessi follower della dem: «Pensavamo avessi toccato il fondo, ti avevamo concesso il beneficio del dubbio quando hai commesso altri scivoloni. Ma ora, in maniera recidiva, stai dimostrando che non sei assolutamente in grado di rappresentare il @pdnetwork in Parlamento e quei pochi elettori rimasti a Roma», si legge tra i commenti al tweet.