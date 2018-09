Scintille tra Lega e Pd: Giorgetti diserta la Festa dell’Unità

di Alessandra Danieli

Il terremoto politico dopo la sentenza del Tribunale del riesame sul sequestro dei fondi della Lega si fa sentire. Il Carroccio, sotto processo mediatico e politico, è pronta a sfoderare il contrattacco al grido di “non ci ferma nessuno” mentre il Pd si scatena nel tiro al bersaglio. Dopo le parole di Matteo Salvini («è chiaro che cercano di metterci i bastoni fra le ruote. Quello che sta subendo la Lega è un processo politico senza precedenti), anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti (che settimane fa aveva annunciato la “chiusura” della Lega in caso di condanna) fa la sua parte. Mite e dialogante finchè si vuole, il numero due di via Bellerio risponde con un forfait all’attacco ad alzo zero del Pd. Non andrà alla Festa dell’Unità a Ravenna dove era atteso per un faccia a faccia con il presidente dem Matteo Orfini. A renderlo noto sono gli stessi organizzatori della kermesse che ha riservato ai suo ospiti accoglienze a corrente alternata tra contestazioni e standing ovation. Motivazione ufficiale: “sopraggiunti impegni”, ma è chiaro che si tratta di una risposta diretta alla dirigenza dem che si è scatenata sulla sentenza. Tra i più duri Matteo Renzi, ma non è da meno Maurizio Martina sul suo profilo Facebook. Reduce proprio dalla Festa dell’Unità, l’ex premier dai microfoni di Agorà va giù pesantissimo: «Abbiamo un governo di ladri, perché la Lega ha rubato i soldi degli italiani, e di bugiardi, perché Toninelli sta mentendo tutti i giorni agli italiani», dice l’ex premier tornato sulla scena, «ieri Salvini ha detto una cosa enorme, rispetto alla decisione del riesame di Genova che ha stabilito il sequestro dei fondi del partito, ha detto “ma gli italiani sono con noi”. Però una cosa sono i sondaggi, un’altra le sentenze, i 49 milioni si devono restituire». Prendere parte al dibattito di stasera di fronte a una platea caricata contro la “Lega ladrona” sarebbe stato un rischio troppo alto per Giorgetti, soprattutto in questi giorni delicati per il governo e per il suo ruolo istituzionale.