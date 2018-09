Sanremo, Elisa Isoardi sul palco con Baglioni? Parte il gossip sul Festival

di Redazione

Chi salirà sul palco dell’Ariston per affiancare Claudio Baglioni nell’edizione di Sanremo 2019? Presto per dirlo ma in queste ore ha preso a circolare il nome di Elisa Isoardi, la conduttrice tv che è anche la compagna di Matteo Salvini e che, grazie alla popolarità di cui gode il leader della lega, è sempre più attenzionata dai media.

Isoardi ha già preso il posto di Antonella Clerici al timone della trasmissione “La prova del cuoco” che ripartirà il 10 settembre su Raiuno. Qualche giorno fa, proprio per mettere fine alle voci che vorrebbero le due donne in competizione tra loro, si sono fatte fotografare insieme, postando lo scatto su Instagram.

Ora arriva questa indiscrezione su Sanremo, dovuta alla risposta che la stessa Elisa Isoardi ha fornito in un’intervista a Tv Sorrisi e canzoni lasciando intendere che un pensierino sul Festival lo ha fatto eccome: “Ho sempre amato il Festival, fin da piccola. Mi piace seguire la gara, ascoltare le canzoni, riflettere sui testi. […] Salire sul palco dell’Ariston sarebbe un grandissimo regalo. Se mai dovesse accadere, lo scopriremo strada facendo…” .

Tra i nomi papabili per la conduzione anche quello di Paola Cortellesi che però ha fatto sapere che a Sanremo non ci sarà: “Purtroppo non potrò tornare perché impegni precedenti non me lo permettono”, ha dichiarato in un’intervista con Vanity Fair.