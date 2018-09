Salvini stronca i buonisti: «Gli immigrati portano violenza, leggete i dati»

di Fulvio Carro

Sul tema dei migranti la sinistra ha messo in campo tutta l’ipocrisia buonista. Ma le cifre parlano chiaro e non lasciano spazio a equivoci: «Nell’ultima settimana la polizia ha arrestato 528 persone, di cui più della metà immigrati (285), e ne ha denunciate 2.478, di cui oltre il 50% immigrati (1.300). Più immigrazione significa più delinquenza, i numeri sono chiari: essere riuscito a ridurre di molto sbarchi e arrivi, nonostante minacce e denunce, è per me motivo di orgoglio». Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Sulla decisione del Riesame, il vicepremier va giù duro: «Lega ci chiamiamo e Lega ci chiameremo. E a meno che non me lo sequestrino, il cognome Salvini me lo tengo. Anche se di questi tempi, mai dire mai…», dice al Corriere della Sera. «Ma guardi che sul sequestro dei conti della Lega c’è pochissimo di cui parlare. Io, ho dedicato al tema credo… due minuti della giornata. La situazione è davvero surreale – sottolinea Salvini – . Ormai il ministro dell’Interno è il più spaventoso dei delinquenti, un sequestratore, un responsabile di violenza privata. Ma lei lo sa che le mie imputazioni sono arrivate a dodici? Perché alla procura di Agrigento se ne sono aggiunte altre. Surreale davvero…».

«Quello che mi fa rabbia – dice – è che i venti euro che l’altra sera una signora ha voluto mettermi in mano sono sequestrati. Le donazioni, quello che operai e pensionati vogliono dare alla Lega perché credono in quello che stiamo facendo, tràc, vengono ingoiati». Sul possibile intervento del Capo dello Stato, già evocato negli scorsi mesi Salvini dice: «Io non chiedo nulla. Se sembra normale che quello che viene dato come il primo partito italiano sia messo fuori legge, per me sta bene. Certo, un sequestro preventivo del genere su una sentenza non definitiva, un filo stupisce. Dico solo agli amici della Procura di Genova che è perfettamente inutile andare in giro per l’Europa a cercare soldi che non ci sono…».

Ddl anticorruzione. «Credo», afferma Salvini in un’intervista a La Stampa, «che il Parlamento gli apporterà qualche modifica perché è giustissimo stroncare corrotti e corruttori, assenteisti e truffatori, però in Italia non ci possono essere 60 milioni di indagati». Per Salvini «non possiamo mettere tutti alla mercé del primo giudice che inizia a intercettare o pedinare o indagare chiunque gli capiti a tiro».