di Redazione

A poche ore dal monito del presidente della Repubblica sulla necessità di mantenere in equilibrio i conti pubblici, con tanto di richiamo all’articolo 97 della Costituzione, il vicepremier Matteo Salvini replica in un comizio a Latina;: “Questa manovra è per gli italiani, lo capiscano in Ue e al Colle, la Costituzione non vieta di abbassare le tasse o di abolire la legge Fornero…”.