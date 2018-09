Salvini rassicura Di Maio sul reddito di cittadinanza e frena sul centrodestra unito

di Robert Perdicchi

«La flat tax e la pace fiscale sono tutti argomenti da contratto, ci siamo detti due cose su queste misure: devono aiutare i più deboli se favoriscono i più ricchi non va bene. Ma questo lo abbiamo già chiarito quando siamo intervenuti nel contratto di governo e quindi non è una novità che sono due misure che la Lega vuole portare avanti». Il vicepremier Luigi Di Maio, ai microfoni di Radio Radicale, rassicura il suo alleato, Matteo Salvini sulla flat tax, e ne riceve in cambio altrettante rassicurazioni sul reddito di cittadinanza, nel giorno del primo vertice settembrino di governo, al quale ha partecipato anche il premier Conte. Un modo per mettere a tacere anche i dubbi su presunti dissidi sulle scelte economiche da adottare in vista della manpvra autunnale. «È chiaro che non si può prescindere dal reddito di cittadinanza», ha detto in diretta a Radio Radicale il vicepresidente del consiglio prima di partecipare al vertice di maggioranza sulla manovra. «È un vertice come altri ce ne saranno nei prossimi giorni – ha spiegato Di Maio – stiamo mettendo a punto quella che una volta era la legge finanziaria di fine anno, in cui si decide come spendere le tasse degli italiani e soprattutto quanto utilizzare di investimento in deficit, in modo da poter soddisfare quello che abbiamo garantito agli italiani. Significa che, entro fine, anno potremmo avere una rivoluzione copernicana nello spendere i soldi degli italiani, ovvero tutte le risorse disponibili si cominciano a spendere per un Paese che per anni ha visto andare questi soldi verso le banche e adesso si cominciano a spendere per gli italiani. Questo è il nostro obiettivo più grande».

Salvini rassicura Di Maio ma non il centrodestra

«Il reddito di cittadinanza è una battaglia dei 5 stelle. Sarà nella manovra visto che al governo siamo in due», ha assicurato il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio anch’io su Radio Uno. Sul centrodestra riunito in un solo partito, anche a causa delle vicissitudini giudiziarie del Carroccio, Salvini ha invece frenato: «Non cambio nomi, simboli in base alla sentenza di questo o quel giudice. Le discussioni interne e le beghe di corrente le lascio al partito democratico». «Quello del partito unico del centrodestra “non è un pensiero con cui mi alzo la mattina o vado a letto la sera. Con una manovra così importante alle porte, con la situazione in Libia con l’antiterrorismo e l’antidroga che sto seguendo, non ho sentito Berlusconi nelle ultime ore, spero di sentirlo oggi ma non ho in testa partiti unici, fusioni o lottizzazioni», ha sintetizzato il ministro dell’Interno e vicepremier.