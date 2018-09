Salvini incontra il Cavaliere ad Arcore. E Di Maio fa il geloso: “Fatti loro…” (video)

di Redazione

“Sono fatti loro, del centrodestra, noi abbiamo un contratto da rispettare”. Così, con tono vagamente seccato, il vicepremier leghista Luigi Di Maio risponde ai giornalisti che a Nola gli chiedevano se fosse preoccupato per l’imminente incontro ad Arcore tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Preferisce glissare, come se il vertice tra il suo collega di governo e il Cavaliere non lo riguardasse. Ma appare nervoso e meno rilassato del solito. I consigli da vecchio saggio del leader di Forza Italia potrebbero influenzare le prossime mosse di Salvini? “Sono i soliti retroscena dei giornalisti che ogni mattina di svegliano e non sanno cosa scrivere”, taglia corto Di Maio che preferisce concentrarsi a smentire le ricostruzioni della stampa sulle tensione dentro il governo. Sulla manovra – giura – “non ci sono tensioni, ma un dibattito franco sul fatto che o si mantengono le promesse o è inutile che ci stiamo. E’ chiaro – aggiunge – che il nostro obiettivo è di portare a casa un risultato coraggioso che tenga i conti in ordine e su questo siamo compatti come governo”. E sul programma economico del governo torna a mettere i paletti: “La prima misura, assieme al piano per le infrastrutture, deve essere il reddito di cittadinanza”. A margine di un convegno a Nola sulle Zone economiche speciali Di Maio rilancia la battaglia storica dei Cinquestelle: “Non serve a dare soldi per stare sul divano, noi del Sud ricordiamo quando si davano soldi per stare sul divano in cambio di voti. Ora vogliamo tagliare soldi da opere inutili e cominciare a investire nelle infrastrutture prioritarie”.

