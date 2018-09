Salvini “chiama” Berlusconi e rilancia “quota 100″ (a 62 anni) per le pensioni

di Giovanna Taormina

Nella prima puntata della nuova stagione di Porta a Porta, Bruno Vespa ha come ospite in studio Matteo Salvini. Si parla di Rai, e il leader della Lega rivela: «Conto di vedere Silvio Berlusconi nelle prossime ore, perché c’è una grande azienda che ha voglia di correre e di crescere». Il ministro dell’Interno interpellato sulla possibilità di raggiungere un’intesa per la presidenza di Viale Mazzini, dove il grande favorito resta sempre Marcello Foa, si mostra ottimista: «C’è la possibilità di trovare l’accordo non solo sulla Rai. Se c’è accordo si va fino in fondo». E poi ricorda che «si vota a fine ottobre a Trento, Bolzano e poi in Sardegna».

Poi tornando a parlare dell’allarme lanciato dalle Nazioni Unite per l’emergenza razzismo in Italia dice: «Vanno certificati i soldi che gli italiani danno all’Onu, 700 milioni che diamo a questi signori che poi mandano gli ispettori. Se capita un’altra Diciotti mi comporto nella stessa maniera, faccio in modo che non arrivi. Ora gli sbarchi dalla Libia sono zero. Entro il mese vado in Tunisia, da dove sono arrivati 4mila quest’anno. Lì non c’è la guerra, la carestia».

Matteo Salvini poi annuncia: «Il pacchetto immigrazione-sicurezza lo porteremo in Consiglio dei ministri entro fine mese. Sarà un decreto legge, che poi discuterà il Parlamento, anzi due: uno sui migranti e uno sulla sicurezza, che poi discuterà il Parlamento». Durante la registrazione della puntata si sofferma a parlare anche della pace fiscale spiegando che «è per quelli che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, per chi è in contenzioso con Equitalia». «Non è un regalo – assicura Salvini – è gente che è disperata che pagherebbe il 10% del dovuto. Gente che per riavere un conto corrente, correrebbe a pagare. Si possono così incassare più di 20 miliardi di euro». Quota 100 con 64 anni? «No, è assolutamente troppo alto, io ho chiesto al massimo 62».