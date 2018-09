Salvini-Berlusconi, per FdI è necessario “superare le incomprensioni”

di Redazione

Il vertice è “privato”, hanno fatto sapere i protagonisti, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, ma l’appuntamento del dopocena di domenica è importante per tutto il centrodestra, attuale e futuro. Ne è convinta anche Giorgia Meloni, che auspica, tra i due, un chiarimento definitivo: “Fratelli d’Italia auspica che l’incontro di questa sera tra i vertici di Lega e Forza Italia sia risolutivo per superare le incomprensioni tra Salvini e Berlusconi e sciogliere definitivamente il nodo della presidenza Rai: l’Italia infatti ha bisogno di un servizio pubblico che lavori nel pieno delle sue potenzialità. Se questo si verificherà, come speriamo, già dalla prossima settimana sarà importante organizzare una riunione di coalizione per parlare insieme Delle prossime elezioni regionali”, mette nero su bianco, in una nota, il presidente di Fratelli d’Italia.

Anche Matteo Salvini non prende sottogamba l’incontro e ostenta ottimismo: “Nella cena di stasera ad Arcore con Silvio Berlusconi parleremo di futuro, il passato lo lascio al ministro del Lussemburgo che parla di fascismo anni Trenta, della visione per l’Italia”, ha anticipato il vice premier a Domenica Live. Affrontata la sfida dell’immigrazione, che non è vinta – ha sottolineato il leader della Lega – la prossima è quella del lavoro e delle tasse. Se in Italia chi fa impresa, ma anche gli operai, i poliziotti, gli impiegati, gli insegnati riuscissero a pagare meno tasse, ad avere stipendi più pesanti, l’Italia sarebbe il Paese più bello del mondo dove vivere”. Dunque, nell’incontro “vedrò di concordare con lui un’azione politica che porto avanti con i Cinque Stelle, perché l’alleanza l’ho fatta e la rifarei domani mattina, perché ho trovato in Di Maio una persona seria, coerente e con la voglia di lavorare”.