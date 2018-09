Salvini alla conquista di Latina. Ma qui deve misurarsi con il ricordo dell’ex-Rsi Finestra (video)

di Adele Sirocchi

La festa regionale della Lega nel Lazio si svolgerà a Latina. Una scelta non casuale: la città dell'”Agro redento” infatti ha tributato al Capitano Matteo Salvini una fetta generosa di consensi ma è anche una città-simbolo per la destra, vera roccaforte di sentimenti nazionalpatriottici (e nostalgici) pronti a farsi sedurre dalle parole d’ordine del sovranismo.

A Latina-Littoria la Fiamma missina, che in tutta Italia era recintata in un ghetto sormontato da un alone di demonizzazione, esibiva gagliardamente i richiami al passato. Non a caso qui Antonio Pennacchi ha ambientato il suo romanzo “Il fasciocomunista”, che racconta le gesta di Accio Benassi, giovanissimo iscritto al Msi poi passato su opposte sponde. E ancora grazie allo stesso scrittore Latina è diventata città celebrata a livello letterario con la vittoria al premio Strega dell’altro romanzo, “Canale Mussolini”. Se c’è un fascismo buono del quale si può e si deve parlare, a dispetto di ogni tentativo di rimozione, è quello che si è concretizzato nella nascita dalle paludi di una Terra nuova, la stessa celebrata da Corrado Alvaro nell’omonimo reportage.

Non è un caso che Matteo Salvini faccia tappa in questa città che fu città di fondazione, archetipo dell’architettura razionalista, proseguendo nel suo viaggio alla conquista dell’immaginario della destra che fu. Ma porterà ruspe e rosari al posto dei fasci littori. In ogni caso il Capitano dovrà misurarsi qui con un’eredità pesante: l’ultimo a potersi fregiare del titolo, in quel di Latina-Littoria, fu infatti il senatore missino Ajmone Finestra, eletto sindaco nel 1993 da sette cittadini su dieci. Un successo strepitoso. Tanto più che Finestra era un ex Rsi, uno di quegli “sconfitti” che a partire dal 1946 si erano dati da fare per tenere viva la Fiamma del ricordo e dell’onore. “Sdoganato” dai voti dei suoi concittadini, come primo atto volle rifare la piazza centrale così come l’aveva voluta il Duce. Al Secolo raccontò che, in mongolfiera, aveva preso visione dall’alto del “suo” territorio. Si consegnò agli americani il 2 maggio del 1945 e da lì venne avviato nel campo di prigionia di Coltano. Tempra durissima, la sua, di uno che amava dire di sé: “Se ci fossi stato io accanto al Duce, non lo avrebbero preso”. Eppure affidò il piano regolatore di Latina a un urbanista vicino al Pci come Cervellati, per frenare ogni voglia speculativa. Sapeva fare politica, cioè sapeva fare sintesi.

Ancora, quel sindaco volle riconsegnare alla città le memorie cancellate, stabilendo l’intitolazione di strade a personaggi rimossi: tra questi Araldo di Crollalanza, ministro dei Lavori pubblici con Mussolini che guidò l’ Opera nazionale combattenti, Nello Mazzocchi Alemanni, ispettore della stessa organizzazione, Aldo Zanetti, ingegnere durante la bonifica, Valentino Orsolini Cencelli, che come commissario dell’ Opera nazionale combattenti ha avuto un ruolo di spicco nella nascita di Littoria. Poi due giovani dell’allora Littoria morti in guerra, Luciano Bonanni e Giorgio Cocchi e persino la prima maestra di Littoria, Lucia Scaravelli. Per il Presente! ai suoi funerali, nel 2012, non ci furono schiamazzi dell’Anpi. Insomma un sindaco molto amato, un capitano che sarà difficile rimpiazzare nell’animo dei suoi concittadini. Ma Salvini, abituato ormai ai bagni di folla, ci proverà anche qui.