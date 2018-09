Salvini al contrattacco: «Il nome Lega non si tocca. Non decidono i giudici»

di Corrado Vitale

«Noi non facciamo politica in base ai soldi e alle sentenze di questo o di quel magistrato. Abbiamo un programma di governo e quello rispettiamo. A tasche vuote o a tasche piene, colpevoli o innocenti, la Lega ci sarà e il nome Lega non si tocca». Matteo Salvini risponde così, con uno dei suoi abituali scatti di orgoglio, a chi insinua che un eventuale cambio di denominazione del suo partito potrebbe essere dettato dalle vicende giudiziarie relative al sequestro dei conti della Lega per la vicenda Bossi-Belsito. A insinuare il sospetto di un condizionamento delle scelta di Salvini da parte dei giudici erano state le dichiarazioni, riportate con enfasi dalla stampa domenica mattina, del pm di Genova (titolare dell’inchiesta sulla Lega), secondo il quale «se la Lega cambia nome, non si potrebbe procedere al sequestro» dei suoi conti. Una vera e propria polpetta avvelenata, che rischierebbe di gettare nel ridicolo sia Salvini sia i vertici del suo partito.

Salvini non ci sta e, a margine del suo intervento alla Berghem Fest di Alzano Lombardo, ha replicato così a chi chiedeva cosa potrebbe accadere se il tribunale del riesame di Genova dovesse accogliere le richieste della Procura e bloccare i fondi del partito.

Vale la pena ricordare che da giorni il leader della Lega è nel mirino della magistratura italiana, a seguito del caso Diciotti. E, anche su questo punto, il ministro dell’Interno è passato alla controffensiva : «Al procuratore Agrigento dico con immenso affetto che se arriverà un’altra nave in un porto italiano farò esattamente quello che ho fatto questa estate, né più né meno. Sono arrivato a 45 anni per vivere una estate incredibile. Quando feci la tessera della Lega nel 1990 non pensavo che avrei passato un’estate a farmi dare del populista, mai nella vita avrei pensato di essere indagato per il reato di sequestro di persona».

Quanto poi alla questione dei vincoli europei e ai dati forniti dal ministro Tria, Salvini ha detto chiaramente che il governo intende sforare il vincolo del 3%.

E tanto basta