Salvini a testa in giù come Mussolini: il murale che evoca lo scempio di piazzale Loreto

di Ginevra Sorrentino

Un murale nel centro di Torino ritrae il ministro dell’Interno, vicepremier e leader leghista, Matteo Salvini a testa in giù, impiccato per le caviglie: e le immagini choc, a dir poco violentemente offensive, che rievocano lo scempio di un massacro perpetrato su corpi inermi, indignano un Paese intero e davvero, in questo caso, istigano all’odio…

Salvini a testa in giù: murale choc a Torino

E allora, passino i baci furtivi dei graffiti capitolini che, nei giorni della ricerca di un accordo di governo, re-interpretavano con ironia iconografica l’intesa giallo-verde tra Di Maio e Salvini. Passi il dissenso social, espresso pure a chiare lettere, in post e tweet. Ma rievocare un massacro e riadattarlo a uno scenario completamente diverso, oggi può rispondere solo a logiche di istigazione all’odio sociale, tipico di forcaioli dell’ultima ora. «Che squallore. Quanto odio. Noi rispondiamo con idee, cuore e coraggio, so che siamo in tantissimi, vero?», ha riposto online sui canali social il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, postando la foto del murales che lo ritrae a testa in giù. E sono davvero tantissimi gli italiani dalla sua parte, offesi e preoccupati dall’astio dimostrato da detrattori e avversari.

La brutale offensiva di writers anarchici e graffitari indottrinati

Un’avversione che prende sempre più corpo e forma iconografica: non è la prima volta, si diceva infatti, che i muri delle nostre città vengono coperti da murales pittati e fotografati contro Salvini: nell’ultimo periodo, però, i colori si sono fatti più lividi e le immagini evidentemente più crude, funzionali a un messaggio sempre più violento e livoroso. Tanto che, in iperbolica degenerazione, si è passati dai graffiti di Salvini in Vespa con Di Maio, in giro per la capitale come Gregory Peck e Audrey Hepburn stile vacanze romane a quelli delle fermate dell’autobus che, come riporta anche il sito de il Giornale in queste ore, « ritraevano il ministro dell’Interno con un cappio al collo e la scritta “Lega stretto…», fino a quello comparso ieri in centro a Torino che disegna il leader del Carroccio impiccato a testa in giù come Benito Mussolini in piazzale Loreto a Milano, persino con indosso gli stessi pantaloni portati dal Duce in quelle tragiche immagini della feroce gogna milanese. E dagli insulti sul web in stile Lerner – che solo recentemente ha dato a Salvini del “fascioleghista ingrassato” – o modello cinguettii della Fornero «preoccupata» dell’ascesa salviniana, si è passati dalle parole, ai graffiti. Ma come ha commentato su Facebook il capogruppo della Lega in Comune, Fabrizio Ricca – tanto per rimanere in tema di illustri citazioni social – «potete attaccare Salvini in tutti i modi possibili, ma l’Italia è con lui». Con buona di graffitari indottrinati e writers anarchici…