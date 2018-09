Saluto fascista al funerale, la Digos identifica 23 persone: denunciate

di Adriana De Conto

Sono stati identificati e denunciati in 23 per le braccia alzate al funerale del docente di Storia del diritto Italiano, Giampiero Todini, sul sagrato della chiesa di San Giuseppe a Sassari. L’Anpi e le sentinelle antifasciste in guardia anche nelle chiese durante le esequie possono dormire sonni tranquilli. Sono 23 le persone identificate dalla Digos di Sassari, ree di partecipato il primo settembre scorso al funerale di Giampiero Todini, riservandogli un rito a cui il defunto teneva, come ha dichiarato il figlio in un intervista al Giornale. La Digos ha presentato due rapporti alla magistratura, uno il 5 settembre e uno sabato scorso, quest’ultimo con l’identificazione dei 23 partecipanti al funerale. Sono stati almeno tre gli esposti presentati: uno alla Digos, uno ai Carabinieri ed uno direttamente in Procura. Gli atti sono al vaglio del procuratore di Sassari Gianni Caria. Per tre volte al richiamo “camerata Giampiero Todini”, i 23 denunciati avevano alzato il braccio. Ora tutti i partecipanti al saluto romano al funerale del docente universitario avvenuto il 2 settembre a Sassari, risultano indagati dalla Procura sassarese.

La notizia è riportata da La Nuova Sardegna. Le 23 persone sono state identificate dalla Digos grazie ai video girati all’esterno della chiesa. Secondo quanto scrive il quotidiano sardo sarebbe solo l’inizio, in quanto l’indagine della Procura di Sassari prosegue e potrebbe allargarsi. Tra gli indagati anche il figlio del defunto, Luigi Todini, esponente di Casapound.