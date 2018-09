Salute, controlli gratis a ottobre. Torna la “Carovana della prevenzione”

di Redazione

Torna la “Carovana della prevenzione“, il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile promosso dalla Susan G. Komen Italia con la Fondazione Policlinico Gemelli Irccs. L’avvio della Carovana è infatti fissato al prossimo 2 ottobre per attraversare 8 regioni in 30 tappe. Una buona notizia per le donne, costrette spesso dal menage quotidiano a trascurare la prevenzione. Ora, invece, avranno un mese a disposizione le tre unità mobili della Carovana per sottoporsi a controlli e ad esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno e del collo dell’utero e per usufruire di consulenze specialistiche su alimentazione, attività fisica e stili di vita. I tumori del seno sono le neoplasie maligne più frequenti nelle donne (negli uomini si registra un caso ogni 100). Ogni anno nel mondo si registrano oltre 1,6 milioni di nuovi casi, 50mila dei quali solo in Italia. Ma quando un tumore del seno viene diagnosticato in fase precoce, ricordano gli specialisti, è possibile guarire in oltre il 90 per cento dei casi, con terapie meno invasive.

La “Carovana” interesserà le donne di 8…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi