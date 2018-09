Roma, piovono sassi sulle auto al Muro Torto. Indaga la polizia

di Redazione

Paura nella notte per alcuni automobilisti che passavano su Muro Torto, in pieno centro a Roma: intorno all’1.45 diverse auto sono state colpite da sassi e detriti mentre passavano sotto il cavalcavia all’altezza di Villa Borghese. Quando i vigili urbani sono giunti sul posto hanno trovato già gli agenti della Polizia di Stato che stavano raccogliendo le denunce degli automobilisti. Indagini sono in corso per capire se si è trattato di calcinacci caduti dal cavalcavia o se invece qualcuno abbia volontariamente lanciato sassi.

Al momento dell’accaduto i testimoni hanno riferito che nella galleria c’era scarsa illuminazione. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di zona per verificare eventuali responsabilità nel lancio di sassi. Gli automobilisti hanno poi sporto denuncia in commissariato.