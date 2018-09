Roma, paura a via Frattina, palazzo evacuato: «È a rischio crollo»

di Redazione

Ogni giorno una cattiva notizia circa lo stato di salute dei nostri palazzi, scuole, edifici storici a Roma. Oggi tocca a un immobile di via Frattina, in pieno centro, del quale la polizia locale del I Gruppo Centro Ex Trevi ha disposto l’evacuazione. L’edificio, dove i vigili si erano recati per un sopralluogo in seguito a un esposto che segnalava problemi edilizi, è risultato interamente compromesso ed è a rischio crollo per il cedimento di alcune travi. I lavori erano stati effettuati in una attività commerciale al piano terra. La polizia locale ha così chiamato i vigili del fuoco per lo sgombero. Al piano superiore dell’immobile si trova anche un B&B.

In particolare gli agenti hanno verificato che alcune travi che sorreggono soffitto e pavimento erano puntellate e stavano cedendo. Hanno quindi riscontrato «gravi problemi di stabilità» e richiesto l’intervento dei pompieri per lo sgombero immediato del palazzo. Sigilli al negozio d’abbigliamento, con le commesse fatte allontanare in fretta. Sono stati sgomberati anche i due piani superiori dello stabile che ospitano un affittacamere con cinque stanze, tutte occupate in questi giorni da almeno una decina di ospiti.