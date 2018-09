Roma, macché autobus, bici e “vaffa”: Virginia Raggi ordina cento auto blu

di Fabio Marinangeli

Forse cambieranno colore ma la sostanza rimane la stessa. Dopo le strombazzate pentastellate sui privilegi della casta, i vaffa day e tutto il resto, Virginia Raggi ha tratto le sue conseguenze. No, all’auto blu non si rinuncia. Anzi, si rilancia prendendone un centinaio e mettendo a disposizione un bel milioncino di euro per tre anni, così da finanziare il noleggio. La notizia – riportata dal Messaggero -è venuta fuori in seguito a una direttiva sfornata dal Dipartimento Razionalizzazione della spesa. A conti fatti, con questa commessa pubblica, il Campidoglio ordinerà più auto di quelle affittate finora. Infatti tra gennaio e aprile del prossimo anno dovranno lasciare le rimesse dell’autoparco capitolino le 91 Peugeot noleggiate nel 2012 (il contratto è in scadenza). Ma quelle appena richieste dall’amministrazione guidata da Virgina Raggi sono addirittura 93. L’operazione però è stata suggellata da un tocco green: 73 auto infatti si muoveranno a benzina, ma gli altri 20 veicoli – udite, udite – saranno elettrici. Le auto blu vengono regolarmente utilizzate dagli assessori e dalla sindaca mentre Paolo Ferrara da capogruppo era finito in una polemica per il suo utilizzo dopo che era stato annunciato che i consiglieri non le avrebbero utilizzate. I modelli scelti dalla giunta di Virginia Raggi? Per le auto a benzina si punta sulla Lancia Y versione Elefantino blu, per quelle elettriche arriveranno le Nissan Leaf.