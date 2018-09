Roma, le immagini su Conca d’Oro che inchiodano la Raggi (video)

di Fabio Marinangeli

Una metro nuova. O abbastanza nuova. Strade che dovrebbero essere un biglietto da visita a Roma. E invece nella zona di Conca d’Oro esplode la rabbia dei residenti, costretti a vivere nel totale abbandono da parte del Campidoglio. E la Raggi finisce sotto accusa per il suo immobilismo e per l’incapacità di fare anche piccoli interventi. Il video sta facendo il giro del web e molte sono le pagine facebook dei quartieri romani a postarle. Le proteste si allargano a macchia d’olio perché ci sono interi quartieri in difficoltà, non si riesce a porre rimedio neppure a una buca.