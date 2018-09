Roma, immigrato aggredisce un’anziana e le rompe il femore

di Milena De Sanctis

Ha aggredito alle spalle un’anziana di 81 anni, che stava per entrare nel portone dell’abitazione del figlio, e le ha strappato la borsa. È accaduto a Roma la scorsa settimana, in via Giorgio Scalia nei pressi della fermata metro Cipro, e ora un filippino, incensurato, è stato fermato. La donna, che nella borsa aveva solo del cibo e degli effetti personali, nella caduta ha riportato una grave lesione al femore, per la quale è stata trasportata d’urgenza in ospedale. A prestare le prime cure alla vittima e ad avviare le indagini sono stati gli agenti della polizia di Stato del commissariato Borgo, diretto da Moreno Fernandez, intervenuti dopo la segnalazione al 112 numero unico di emergenza. Nei giorni successivi, gli investigatori del commissariato hanno visionato i filmati di tutte le videocamere dei sistemi di sorveglianza, pubblici e privati, operativi nella zona, riuscendo a cogliere alcuni particolari di interesse relativi all’autore, un uomo di chiara origine asiatica, che si era appostato a lungo nei pressi della metro, in attesa di una potenziale vittima.

Con l’ausilio della polizia scientifica sono stati estrapolati ed evidenziati alcuni fotogrammi che ritraevano il rapinatore alcuni istanti prima dell’aggressione e subito dopo, mentre fuggiva con in mano la borsa della vittima. Sono state esaminate centinaia di fotosegnaletiche con esito negativo e, nel contempo, si sono avviate serrate ricerche da parte della squadra di polizia giudiziaria e delle volanti in servizio di controllo del territorio, per rintracciare il rapinatore. Nel pomeriggio di domenica il responsabile è stato individuato. G.P.B., 53 anni, incensurato, di origine filippina, in possesso di permesso di soggiorno, ma privo di fissa dimora, indossava ancora gli abiti del giorno in cui aveva commesso la rapina. Dopo le contestazioni, ha confessato dicendo che aveva bisogno di denaro per via di alcuni debiti di gioco. All’interno di un armadietto in un ristorante, dove lavorava saltuariamente come lavapiatti, sono state individuate e sequestrate anche le scarpe che indossava il giorno della rapina. L’uomo è stato fermato e portato nel carcere di Regina Coeli per le procedure di convalida.