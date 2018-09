Rissa selvaggia tra bande albanesi: si pestano in strada a colpi di mazze da baseball

di Redazione

Botte da orbi: un pestaggio di gruppo in piena regola quello che ieri notte ha costretto i carabinieri della compagnia di Atessa (Chieti) a intervenire in strada, dove due bande di albanesi se le stavano dando di santa ragione, colpendosi a botte di mazze da baseball. Il pestaggio violento si è concluso con l’arresto di 5 albanesi accusati di rissa e resistenza a pubblico ufficiale.

Interminabili minuti di paura, quelli vissuti nella notte scorsa, intorno alla mezzanotte, quando in una piazza di Piazzano di Atessa, località Piana La Fara, due bande di albanesi armati di bastoni e mazze da baseball, si sono sfidati e massacrati di botte. per fortuna l’intervento delle forze dell’ordine è stato tempestivo e risolutivo: una volta arrivati sul posto, infatti, i militari hanno immediatamente provato a disperdere la massa indistinta di corpi avvinghiati a suon di cazzotti, calci, gomitate e bastonate: un’impresa resa ancor più ardua la tasso alcolico dei wrestler improvvisati. Non per niente, come riporta in queste ore il sito dell’Ansa che riferisce dell’accaduto, «tutti hanno opposto resistenza all’intervento dei militari. Soltanto due degli albanesi feriti hanno fatto ricorso alla medicazione all’ospedale di Atessa, riportando lesioni per una prognosi rispettivamente di 10 e 7 giorni. In giornata è prevista l’udienza di convalida degli arrestati al tribunale di Lanciano». E mentre parte l’indagine della Procura, i carabinieri al lavoro sul caso stanno cecando di risalire alle cause di tanta ferocia ferocia…