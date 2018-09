Rimini, la famiglia del playboy Zanza: il parroco ci ha negato i funerali

di Redazione

I funerali di Maurizio Zanfanti, 63 anni, re dei playboy noto a Rimini e in tutta la Riviera per le sue conquiste, si svolgeranno sabato alla chiesa del cimitero comunale di Rimini. Ma si è trattato di una scelta di ripiego: la famiglia Zanfanti, prima di decidere per la chiesa del cimitero, si era rivolta anche ad altre parrocchie ricevendo un rifiuto. Così la chiesa di Bellariva e la chiesa Regina Pacis, la più vicina alla casa di Zanfanti e dove aveva ricevuto comunione e cresima. Il motivo? Il parroco, secondo l’agenzia di pompe funebri incaricata, preferiva evitare la celebrazione delle esequie per evitare la morbosa attenzione dei media.

«Restiamo molto stupiti e amareggiati per questa vicenda – dice al Resto del Carlino la zia di Zanfanti, Nives Succi – noi familiari, e anche i tanti vicini di casa che in queste ore sono venuti a informarsi della data e del luogo dei funerali». Il parroco di Regina Pacis, don Raffaele Masi, invece si trincera dietro il silenzio e non risponde ai giornalisti che lo interpellano sui funerali negati. Un rifiuto che forse cela fastidio per lo stile di vita di Zanfanti e anche per le circostanze della sua morte, avvenuta per un infarto dopo che si era accompagnato con una escort.