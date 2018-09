Riad, agghiacciante rissa in burqa: la mamma mena duro e scaraventa in terra la bimba (VIDEO)

di Giulia Melodia

Il video della terrificante rissa in burqa e in mezzo alla strade a Riad è virale, e da subito, e immortala la vergogna in 34, agghiaccianti secondi. 34 momenti di terrore, di violenza pura e incontrollata. 34 istanti di buio nella mente delle 5 indemoniate donne, integralmente coperte dal tradizionale abito islamico che ne copre viso e corpo, che si sono affrontate in una violenta rissa in mezzo alla strada in quella che sembra un’arteria di collegamento congestionata dal traffico della capitale dell’Arabia Saudita, Riad. 34 secondi scanditi dal schiaffi, pugni in faccia sferrati con potenza e calci assestati con slancio in cui, sul sottofondo di sonorità levantine, riesce a trovare spazio qualcosa in grado di decuplicare il potenziale terrificante di sequenze gia di per sé agghiaccianti: l’immagine di un bambina che, in braccio alla madre che è una delle combattive rissaiole, finisce più e più volte sull’asfalto, ora scivolando, ora perché lasciata cadere dalla madre impegnata nel corpo a corpo contro un’altra donna e tutt’altro che preoccupata della sorte della piccola.

Rissa in burqa a Riad: una bambina finisce al tappeto