Renzi vuole Anna Ascani alla guida del Pd? Lei smentisce, Il Foglio insiste…

L’articolo del Foglio, oggi, cominciava così: “Matteo Renzi ha chiesto ad Anna Ascani, trentenne deputata dell’Umbria, di candidarsi alla segreteria del Pd...”. Secondo il giornale di Claudio Cerasa, dunque, Renzi punterebbe su una donna per farne la sua candidata contro Nicola Zingaretti.

Fioccano subito le smentite. Quella di Renzi: notizia priva di fondamento. E a seguire quella di Anna Ascani: ”Non pensavo che la deriva delle fakenews avesse contagiato anche il Foglio. La notizia che dà sul fatto che Matteo Renzi avrebbe chiesto la mia candidatura è completamente inventata. Stop. E adesso torniamo a occuparci delle cose serie”.

Il giornalista autore dell’articolo, Salvatore Merlo, insiste: “Come ben sai – scrive su Twitter – sei proprio tu che hai raccontato al Foglio della tua candidatura. Può darsi sia già finita, ma la tua carriera di aspirante segretario è cominciata veramente male”. Ascani controreplica: “Vedo che cambia discorso.

Ripeto: io non ho mai parlato con lei e lei sa benissimo che si è totalmente INVENTATO la notizia che Renzi mi avrebbe chiesto di candidarmi. Se invece era o è interessato alle mie intenzioni può chiedermi un’intervista. E io posso dirle di no. Saluti”.

Salvatore Merlo, sul sito online del Foglio, ribadisce che la fonte della notizia è proprio la stessa Ascani e commenta così la confusione regnante a largo del Nazareno: “Si deduce che ci sono problemi nel gruppo renziano, e più in generale all’interno del Pd, dove l’asse degli equilibri interni Franceschini, Emiliano… – si sposta in blocco sulla ormai fortissima candidatura di Zingaretti. E c’è allora chi, tra i renziani, ritiene che una candidatura di bandiera come quella della giovane Ascani possa essere utile e chi invece – a quanto pare adesso anche Matteo Renzi – riterrebbe umiliante una sconfitta. Chissà…”.