Renzi ulula: «Chi tace è complice del governo, raddoppio il mio impegno»

di Franco Bianchini

Lascia o raddoppia? Raddoppia. Non perde il vizio di spararle grosse, Matteo Renzi. A furia di dire che è lì per il bene di tutti, sta finendo per crederci. Ancora non si sono placati gli sfottò per quella frase («vado avanti perché me lo chiede l’Italia») pronunciata in modo solenne ma lui insiste. Sembra non accorgersene. E nell’esaltazione del suo ego smisurato fa sapere a mari e monti la sua intenzione: «Io raddoppio il mio impegno». L’annuncio – con l’immancabile parolina magica resistenza – arriva alla Festa dell’Unità di Ravenna. Renzi detta le condizioni per il suo ruolo da allenatore, regista e forse anche capitano in campo: «Voglio che andiamo nelle scuole a spiegare la differenza tra verità e fake news. Dobbiamo avere la forza di sapere che tutti insieme dobbiamo darci da fare. Serve un grande lavoro di resistenza civile e culturale alla demagogia, alla superficialità, all’ignoranza e al qualunquismo. Tutti insieme, altro che discussione sulle correnti del Pd». Poi aggiunge: «Il primo dovere che sento è quello di restare in campo insieme a voi perché l’Italia abbia la forza di farla finita con questo governo, lo faccio insieme a voi». Renzi aggiunge: «Alle primarie votate chi vi pare ma nessuno si permetta di tirarsi indietro. È in gioco la tenuta democratica del Paese e chi tace è complice. Io ci sono, anche se non sono il candidato sono orgoglioso di fare parte di questa comunità».