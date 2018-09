Renzi disperato: «”Wilma dammi la clava”, questo è Salvini il troglodita»

di Franco Bianchini

«A forza di farci la guerra in casa abbiamo fatto vincere la destra. Hanno combattuto il Matteo sbagliato». Sopraffatto dalla rabbia, avvilito per i sondaggi, Matteo Renzi inveisce contro tutto e contro tutti alla Festa dell’Unità della Toscana. Il suo principale nemico è Salvini. Ironizza sulla vignetta apparsa sulla copertina di The Spectator (una copertina di pessimo gusto, ma che fa gongolare Renzi), dove il vicepremier è ritratto come un troglodita: «Questa è l’immagine che stiamo dando dell’Italia nel mondo: “Wilma, passami la clava”». Poi passa ai grillini: «La Lega la conosciamo, ma la rivelazione dell’anno è la totale incapacità dei 5 Stelle. Poi c’è qualcuno che dice ancora che dovevamo fare l’accordo con loro. Il comportamento del M5S sui vaccini è fuori dalla grazia di Dio». Poi conclude: «L’immigrazione è diventato l’unico problema, nessuno parla più di flat tax, della Fornero, reddito di cittadinanza non pervenuto. Con una scommessa sulla paura hanno fatto credere di poter governare l’Italia, hanno preso 150 poveretti in una nave della Guardia costiera e l’hanno bloccata, dicendo che bloccano l’immigrazione. Si dice che facendo così Salvini abbia preso sempre più consenso, ma se si deve prendere consenso così preferisco perdere voti». Che Renzi non conquisti più voti è un dato di fatto. Così come un dato di fatto che ne perda ogni qualvolta straparla.