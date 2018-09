Renzi in diretta su Fb perde le staffe: «Trovati un avvocato…» (video)

di Leo Malaspina

In una lunga diretta sulla sua pagina di Fb Matteo Renzi, dal suo studio di Palazzo Giustiniani, accanto al Senato, risponde a tante domande dei suoi ammiratori, si agita molto contro i grillini, spara a zero sul ministro Tolinelli e annuncia un grande ritorno del Pd dopo che sarà svanito l’effetto dei sondaggi. Poi scorre sotto gli occhi la domanda che gli arriva da un utente collegato, che lo accusa di aver sottratto i fondi destinati ai terremotati dell’Abruzzo. Renzi a quel punto perde il sorriso e replica per le rime a quella persona, annunciando querela, “spero che tu non sia un troll”, e invitandolo a trovarsi un buon avvocato. È il bello, anzi il brutto della diretta Fb, direbbe qualcuno…

Il video con l’annuncio della querela al minuto 11.