Renzi da film horror, minaccia il ritorno: «Pensano di essersi liberati di me, ma»…

di Ginevra Sorrentino

A chi pensava di essersene finalmente liberato grazie alla sentenza delle urne emanata dagli elettori il 4 marzo scorso, e ratificata anche nelle retrovie di Largo del Nazareno dove fronda e frondisti sembrano aver avuto la meglio, almeno negli ultimi mesi, è lo stesso Matteo Renzi a rievocare il suo fantasma e ad allarmare avversari e detrattori sul suo ineludibile aleggiare e farsi vivo su ogni questione politica e civile in agenda per il Paese.

Renzi è ovunque: «Pensano di essersi liberati di me, ma hanno sbagliato»

E così, più attivo e ipercinetico che mai, protagonista di un presenzialismo forsennato su modello di quanto fatto vedere nella parentesi del suo premierato, tra chiusure delle feste dell’Unità, Tv e social, l’onnipresente ex presidente del consiglio, sembra ogni giorno di più, più attivo che mai: solo ieri, tanto per citare l’ultimo appuntamento a cui è intervenuto, era a Milano, al convegno a porte chiuse organizzato da Davide Serra su The future of Europe. Del resto, lo aveva detto, ribadito e confermato ad ogni occasione pubblica, su ogni palco da cui è rimbalzato – ai limiti dell’ubiquità– per un’estate intera, compresa la chiusura della festa dell’Unità di Firenze, dal cui pulpito ha solennemente annunciato: «Pensano di essersi liberati di me, ma hanno sbagliato». Parla, discetta, sentenzia, consiglia, ma quasi sempre cerca di tenersi alla larga dalle questioni interne al Pd: tutto dovrà concentrarsi, infatti, nella due giorni di incontri che i renziani hanno in programma il 21 e 22 settembre a Salsomaggiore: «Gli sms sono partiti in questi giorni, destinatari 120 parlamentari», spiegano gli organizzatori. Non a caso l’annuncio dell’appuntamento (a porte chiuse, cui parteciperanno anche amministratori locali e ex parlamentari) ha colto decisamente di sorpresa il resto del partito, specie considerato che Renzi sta “spingendo” la Leopolda in calendario a fine ottobre.

Renziani in conclave e il mistero gaudioso del Congresso

Ma la convention dei renziani, straziantemente alle prese con il rebus di chi candidare alle primarie, con Delrio, Bellanova, Rosato, Richetti nel totonomi, senza escludere un clamoroso tris di Renzi nonostante le ripetute smentite, ha soprattutto riacceso la discussione su un eventuale slittamento delle date del Congresso. «Sarebbe utile fare quanto prima un congresso, Maurizio Martina è d’accordo con me», ha spiegato nelle ultime ore Paolo Gentiloni al Foglio; mentre per Marco Minniti, «solitamente quando si perdono le elezioni un partito fa un Congresso. Questo deve fare il Pd». Ma si sa, il Congresso per Renzi rappresenta la resa dei conti finale, quella fin qui rinviata e così impunemente da indurre lo stesso Ufficio stampa di Renzi a smentire ogni dietrologia: «Il congresso si terrà quando il segretario Martina avvierà la procedura statutaria e comunque nessuno intende chiederne il rinvio». Al momento, però, calendario alla mano, Salsomaggiore potrebbe finire per sostituire o scalzare più in là la Leopolda, nell’ottica di uno slittamento dei tempi congressuali. «Questo davvero non esiste», si sono affrettati a dire i renziani prossimi al conclave, spiegando che l’ex segretario starebbe lavorando all’appuntamento di Firenze quasi a tempo pieno, lasciando agli uomini più vicini al senatore Pd il compito di sostenere – in extremis e tanto per stemperare un po’ – che Renzi potrebbe non essere presente a Salsomaggiore. Possibile mai?