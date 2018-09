Renzi a testa bassa contro il governo: “Di Maio è indegno e incivile”

di Penelope Corrado

Ex premier sull’orlo di una crisi di nervi. Si potrebbe intitolare così l’ultima apparizione televisiva di Matteo Renzi. Il senatore Pd ha attaccato a testa bassa contro l’esecutivo giallo-verde, nel corso della trasmissione Otto e mezzo, su La7.

Renzi perde la testa: “Di Maio non è degno”

«In Europa – ha detto Renzi alla Gruber che gli chiedeva della proposta del vicepremier sul eficit al 2,8% – è una fuffa costante da parte di questo governo e la proposta di Di Maio è più per prendere qualche like che di sostanza». Renzi non ha moderato i suoi attacchi verbali e ha pronunciato una serie di insulti contro il leader pentastellato. «Di Maio non sa di cosa si parla quando si parla di lavoro», ha detto riferendosi alle parole di Di Maio sul JobsAct. «Lui ha il diritto di cambiare quella legge, ma mi stupisce l’incivilta’ del dibattito politico, così come il fatto di usare la parola assassini per la riforma del lavoro. Forse di Maio non sa che ci sono state delle persone uccise per questo». Secondo Renzi, «Di Maio non è degno della disciplina e dell’onore richieste a chi è rappresentante del governo».

Renzi: “Mi sconvolge Casalino”

L’ex premier ha anche detto la sua sulla polemica tra Rocco Casalino e i dirigenti del Mef. «Non sono scandalizzato» della discussione governo-Mef, «io sono stato una settimana chiuso con i dirigenti del Mef per controllare le coperture degli 80 euro. C’era una discussione costante, molto rispettosa», ha garantito l’ex premier. «Mi sconvolge Casalino, non la polemica, la modalità con la quale si minacciano via stampa», ha aggiunto il senatore del Pd . A detta di Renzi, «nessuno, né Filippo Sensi (portavoce dei governi Renzi e Gentiloni) né altri portavoce come Sandro Bonaiuti (che assolveva allo stesso compito nel governo Berlusconi), è mai arrivato a fare quello che ha fatto Casalino. E mi colpisce che non ci sia stata da parte della stampa una reazione».