Reddito di cittadinanza agli stranieri, ira Gasparri: «Di Maio ha mentito»

di Angelica Orlandi

Il reddito di cittadinanza non sta andando nella direzione giusta e sperata. «Era corretta e tempestiva la nostra previsione. Il reddito di cittadinanza andrà anche agli stranieri e non solo a quelli appartenenti alla Unione Europea. Ma anche agli extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno». Lo ha rivelato il senatore di Forza Itala, Maurizio Gasparri.

Gasparri: «Saremo il paese di Bengodi degli stranieri»

Un’amara sorpresa tra le pieghe del decreto. «Non soltanto, quindi, con il reddito di cittadinanza si sprecheranno risorse che dovrebbero essere invece indirizzate alla creazione di veri posti di lavoro, ma si trasformerà ancora di più l’Italia nel Paese di Bengodi per gli stranieri, che saranno poi attratti in numero ancora maggiore, vista la generosità del governo a trazione grillina per quanto riguarda le politiche economiche».

Continua Gasparri. «È una scelta sbagliata in assoluto, perché brucia risorse in una politica assistenzialistica e lo è ancora di più visto che, smentendo quello che era stato detto, andrà a beneficio anche degli stranieri. Di Maio aveva mentito, la verità emerge ora con chiarezza», attacca Gasparri. «A Via xx Settembre si danno un bel da fare per trovare le coperture alla proposta principe della campagna elettorale grillina. Di fatto il ministro del Tesoro, Giovanni Tria, dovrà trovare gli 8-10 miliardi – ragiona Gasparri – che servono per portare il reddito minimo nelle tasche degli italiani. Il fatto che l’assegno possa comunque andare anche ai cittadini stranieri che vivono in Italia creerà ulteriori e pesanti uscite».