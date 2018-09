Rapina feroce in villa, preso a Lanciano il quinto romeno della banda

di Monica Pucci

E’ stato fermato nel corso della notte il quinto uomo della banda che domenica scorsa all’alba ha compiuto una rapina e ferito i coniugi Martelli in una villa a Lanciano (Ch). L’uomo, un romeno di 26 anni, si nascondeva nelle campagne pattugliate ieri pomeriggio nel corso dell’operazione congiunta di Polizia e Carabinieri nella frazioni di Rizzacorno, Colle Campitelli e Sant’Onofrio, vicino Lanciano. Una volta bloccato è stato condotto nella caserma dei Carabinieri della compagnia di Lanciano e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Si tratta di un romeno di 26 anni. L’uomo condotto nella Caserma dei Carabinieri della città frentana si trova ora sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Ieri nel carcere di Lanciano si è svolto l’interrogatorio degli altri tre romeni in stato di fermo. All’uscita del carcere il loro avvocato, Domenico Russo, ha rivelato che i tre hanno ammesso le responsabilità della rapina alla villa dei coniugi Martelli specificando i ruoli e le responsabilità di ognuno e hanno indicato in altra persona il responsabile del taglio dell’orecchio della signora Niva Bazzan. Della banda faceva parte anche un quarto uomo, un 26enne che è stato arrestato due giorni fa a Caserta.