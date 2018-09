Rampelli: «Renzi ha perso tutti i treni, se ne faccia una ragione»

di Fabio Marinangeli

«Fa davvero impressione ascoltare Renzi che lancia manifesti ri-fondativi dell’Unione Europea, oggi. Non solo perché ci costringe a ricordargli che il Pd ha avuto modo di governare ininterrottamente dal governo Monti in poi, ma ha espresso ben tre presidenti del Consiglio con Letta, lui stesso e Gentiloni». È quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera (Fratelli d’Italia). «Renzi – aggiunge – ha avuto anche l’onere e l’onore di presiedere il semestre europeo e il suo raggruppamento a Strasburgo è responsabile di tutto quanto è stato fatto od omesso. L’unico lascito che rimane della sua premiership è la rinegoziazione dello zero virgola sul deficit in cambio della trasformazione dell’Italia in scalo permanente di migranti. Emma Bonino docet!. Un consiglio – incalza Rampelli – da avversario caritatevole: sul rifondare l’Unione europea taccia… tra l’originale e la brutta copia, gli italiani sceglieranno sempre noi. Inutile perdere tempo e farlo perdere ai leader delle socialdemocrazie continentali».