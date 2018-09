Rampelli: «Non saremo fagocitati. Ad Atreju le possibili sintesi con altri movimenti»

di Redazione

«La Lega ci fagociterà? Questo rischio non esiste perché la destra italiana è irripetibile nella sua storia e nelle sue tradizioni, qualsiasi cosa accadrà la destra italiana ci sarà sempre». A dirlo è stato il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, a margine di una conferenza stampa in Campidoglio durante la quale il consigliere comunale capitolino Francesco Figliomeni ha confermato la sua appartenenza a Fratelli d’Italia, dopo un breve periodo nel gruppo misto.

«La Lega oggi condivide alcune nostre posizioni, ma i leghisti dovranno studiare parecchio per recuperare il substrato culturale che ha composto il pensiero politico della destra italiana», ha proseguito Rampelli, per il quale «la Lega ci può arrivare, ma noi nasciamo con quella storia». «Ad Atreju – ha aggiunto ancora il deputato di FdI – verranno presentate delle possibili sintesi con altri gruppi e movimenti. Il nostro obiettivo è aprire la destra italiana a un percorso, ma senza perdere le nostra identità e le nostre caratteristiche: unità nazionale, sviluppo del mezzogiorno, approvazione della riforma di Roma Capitale con trasferimento di beni e risorse e non solo di poteri».