Rai3, Agorà riparte con il siluro di Belsito contro Salvini sui milioni della Lega

di Redazione

”Io ho lasciato lì 49 milioni di euro. La situazione era florida”. Parla Francesco Belsito, ex tesoriere Lega Nord, in esclusiva per Agorà, che riparte domani, alle ore 8 con la nuova stagione condotta da Serena Bortone.

“Sono pronto a un confronto con Salvini, non ho nessun problema. Ma bisogna dire le cose reali, come stanno”, afferma ancora Belsito. “All’epoca – continua – Salvini faceva l’europarlamentare. Successivamente, nel passaggio di consegne, Maroni avrà detto a Salvini tutto quello che c’era. Se ti rubo un portafogli adesso non mi denunci tra 7 anni, ma subito. Io ho lasciato, con Bossi, 49mln di ero, 40mln di proprietà immobiliari, non c’erano debiti, la situazione era florida. Non possono dire nessuno era a conoscenza di nulla”.

Della vicenda ha parlato anche Roberto Maroni a Stasera Italia: “La strada che Salvini ha deciso di intraprendere – ha detto – è quella giusta, cioè di creare un nuovo soggetto politico e anche giuridico che possa fare politica: altrimenti la Lega chiude, e questo non è accettabile. Non sarebbe democrazia”.