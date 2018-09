“Questo decreto vi porterà jella”: lo show della deputata Pd in aula (video)

di Redazione

“Questo decreto vi porterà sfortuna e non dite che non vi ho avvertito”: così Carla Cantone, deputata del Pd, nell’aula di Montecitorio avverte la maggioranza sul decreto Milleproroghe e afferma anche che sono inutili, dinanzi alla sfortuna evocata “gli scongiuri che si vedono e quelli che non si vedono”. Carla Cantone, un passato da sindacalista della Cgil, ha fama di essere molto schietta, come ha dimostrato durante questa sua performance a Montecitorio.