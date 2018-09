“Quando scopri che…”: le immagini della campagna goliardica di Atreju 2018

di Alessandra Danieli

La goliardia si conferma uno degli ingredienti basilari di Atreju 2018, la kermesse settembrina di Fratelli d’Italia giunta alla ventunesima edizione. E spopola sui social. A pochi giorni dal calcio d’inizio della tre giorni (venerdì 21 settembre nella cornice dell’Isola Tiberina) la campagna online a suon di cartelloni irriverenti nei confronti di avversari politici e maitre à penser della sinistra “antipopulista” ha invaso il web con visualizzazioni da capogiro.

Atreju 2018, goliardia avanti tutta

Nel mirino finiscono in tanti: da Laura Boldrini a Gad Lerner, Asia Argento, Matteo Renzi, Virginia Raggi, Valeria Fedeli, Luigi Di Maio, ma anche Saviano, Soros, Fazio, Macron e Junker. Le immagini a tutto campo dei malcapitati vengono associate a una scritta ironica preceduta dal play off “Quando scopri che ad Atreju…”. Accanto alla foto del vicepremier grillino, per esempio, campeggia la scritta “Quando scopri che Atreju è fatta per il 90 per cento di acqua”, vicino all’immagine dell’ex presidente della Camera, invece, si legge “Quando scopri Atreju è meglio non declinarlo al femminile”, a Gad Lerner viene riservata la frase “ad Atreju non c’è caviale”, vicino al volto di Soros, invece, sta scritto “Quando scopri che ad Atreju non lasciano attraccare le navi delle Ong finanziate da te”.

Per il giornalista Fabio Fazio la fantasia dei creativi di Atreju si concentra sulla polemica sul maxi-stipendio, “Quando scopri che non ti invitano ad Atreju perché non c’è gettone di presenza”. Pungente l’attacco a Renzi e al suo inglese non proprio fluente, “Quando scopri che Atreju isent an inglisc word”. Ce n’è anche per Asia Argento, finita nell’occhio del ciclone per lo scandalo sulle molestie sessuali, “Quando scopri che Atreju è la festa dei giovani”. A Virginia Raggi è riservata la frase “Quando scopri che ad Atreju non si arriva in funizia” mentre l’ex ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, si merita un ironico “Quando scopri che Atreju è la festa più migliore”. Non manca anche un pizzico di autoironia: tra i cartelloni promozionali pubblicati sulla rete ce n’è anche uno dedicato a Giorgia Meloni: accanto alla foto acqua e sapone della “padrona di casa”, leader di Fratelli d’Italia, la scritta “Quando per Atreju ti dimentichi di usare photoshop”.