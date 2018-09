Quando la Bachelet, la “Boldrini dell’Onu”, se ne fregava dei diritti umani

di Eugenio Battisti

La protagonista dello schiaffo all’Italia, Michelle Bachelet, di fresca nomina all’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, non ha all’attivo un pédigree proprio immacolato in materia di difesa delle minoranza perseguitate dalle dittature. Sfogliando la storia dell’ex presidenta del Cile, che si è conquistata sul campo il soprannome di “Boldrini dell’Onu”, si trovano molti episodi di rapporti a dir poco ambigui con i regimi di Cuba, Venezuela e Nicaragua. L’ultimo in ordine di tempo, come ci ricorda il Giornale, è l’incontro nel 2018 con il generale Raul Castro e l’indifferenza dimostrata verso l’opposizione pacifica cubana, che la Bachelet si rifiutò di incontrare. Un comportamento non esattamente da baluardo dei valori democratici, dei diritti umani in difesa delle minoranze perseguitate, per il quale venne contestata dal suo stesso partito, socialista, e dagli attivisti per i diritti umani. Per il suo vezzo di lisciare il pelo a dittatori comunisti l’odierna paladina dei diritti umani ha ricevuto in passato molte critiche. La blogger cubana dissidente Yoani Sanchez l’ha accusato più volte di una «vicinanza all’Avana segnata da una nostalgia ideologica che offusca la sua visione e la sua capacità di riconoscere la mancanza di diritti che segnano la vita dei cubani» e aggiungendo che «dalla sua bocca non c’è mai stata alcuna condanna della repressione politica condotta sistematicamente da Raúl Castro, anche quando le vittime sono donne».

Quando la Bachelet tifava per le dittature

Quando morì Fidel Castro, ricorda l’Ong Un Watch che ha sollevato molti dubbi sulla regolarità delle elezioni dell’Alto commissario Onu per i diritti umani, la politica cilena lo definì «un leader per la dignità e la giustizia sociale a Cuba e in America Latina». Stesso tifo ha manifestato per Chavez e il suo «profondo amore verso il suo popolo venezuelano». Nessuna condanna neppure verso il regime militare di Maduro in Venezuela da parte dell’ex presidente cilena che ha sempre parlato di «mancanza di dialogo e di responsabilità condivisa». Insomma, nemmeno una parola su persecuzioni e violenze nella martoriata America Latina, nessuna condanna vibrante, che invece ha riservato all’Italia, per il regime di Ortega in Nicaragua responsabile dell’uccisione di centinaia e centinaia di dissidenti.