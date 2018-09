Putin sfida Europa ed Usa: a giorni una gigantesca esercitazione militare

di Ezio Miles

Putin si appresta a mostrare i muscoli al resto del mondo e all’Occidente in particolare. Ha infatti il chiaro sapore della sfida alla Nato, agli Usa e all’Europa la gigantesca esercitazione militare in programma a Vostok, nella regione di Trans-Baikal (ai confini co n la Cina), tra l’11 e il 15 settembre prossimi. Si tratterà di qualcosa «senza precedenti», assicurano gli esperti russi.

Parteciperanno alle grandi manovre anche forze straniere, in particolare cinesi, circostanza che attribuisce all’evento uno speciale sapore “eurasiatico”. Fatto sta che, con la mobilitazione di circa 300mila uomini e l’utilizzo di oltre mille mezzi dell’aviazione, Vostok-2018 si profila come la più grande esercitazione di truppe negli ultimi 40 anni in tutta l’area dell’ex Unione Sovietica. Per avere un metro di comparazione nel 2014, l’ultimo anno in cui si sono svolte le medesime operazioni nella parte più orientale della Federazione, erano stati 100mila i soldati coinvolti e 120 gli aerei utilizzati.

Anche la marina militare vedrà impiegato un imponente contingente. Si uniranno a Vostok la flotta del Pacifico e quella del Nord, quest’ultima impegnata solitamente nel pattugliamento e difesa dell’Artico russo e del Nord-Ovest Atlantico. La base principale di questa armata si trova a Severomorsk, nella Penisola di Kola, all’estremo opposto della Federazione rispetto le Isole Kurili e Sakhalin, dove con ogni probabilità verranno impegnate nelle prossime settimane.

Sul piano più strettamente politico, questo annuncio dimostra che Putin intende seguire, almeno nei c0nfronti dell’Europa, la politica del bastone e della carota. Le annunciate esercitazioni militari cominceranno a meno di un mese dall’incontro tra il presidente russo e la cancelliera Angela Merkel, un faccia a faccia che è servito a rompere il gelo tra Russia e Germania.