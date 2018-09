Pupo eroe a Lamezia: così ha evitato una sommossa all’aeroporto

di Ernesto Ciecaquaglia

Pupo in versione “antisommossa” : è successo all’aeroporto di Lamezia Terme, dove il cantante è riuscito, con la sua simpatia, a riportare la calma tra i passeggeri di un volo Alitalia. Molti di essi erano turisti francesi di ritorno da una vacanza a Pizzo Calabro ed erano inferociti per un disguido della compagnia italiana riguardante diversi errori sui posti assegnati. La tensione è salita perché il conseguente ritardo di circa un’ora rischiava di far perdere le coincidenze.

A quel punto la hostess, visto che le proteste non accennavano a placarsi, ha provato a chiedere a Pupo, che si trovava sull’aereo di ritorno a Roma dopo un concerto tenuto la sera prima a Vibo Valentia, di provare lui a calmare gli animi facendo ricorso alla sua simpatia. Il cantante non se l’è fatto dire due volte: ha preso il microfono, quello con cui le hostess fanno gli annunci, si è presentato agli stupiti turisti, ha chiesto scusa spiegando che si trattava di un disguido che a lui non era mai accaduto in 45 anni di voli Alitalia, ha detto qualche battuta in francese (aiutato dalla compagna parigina Patricia) e poi ha intonato a cappella il suo evergreen ‘Su di noi (nemmeno una nuvola)’, invitando i passeggeri a rilassarsi e godersi il viaggio. Missione compiuta, tra risate, cori e conciliatorio applauso finale.