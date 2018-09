Profanata la tomba della mamma di Montesano al Verano. L’attore: «Mi sento violentato»

È lo stesso Enrico Montesano, tra choc, rabbia e dolore, a raccontare la brutta vicenda che lo ha sconvolto e, al tempo stesso, fatto infuriare. «Hanno profanato la tomba di mia madre», fa sapere l’attore romano non appena scoperto l’oltraggio vandalico. Un’offesa alla memoria di una persona che non c’è più; uno schiaffo a moralità e senso del limite che sembrano spostare continuamente linea di confine; un pugno nello stomaco ai ricordi che rinnova e, se possibile, eleva all’ennesima potenza il dolore. «Chiunque sia stato ha violato la memoria e il rispetto per una persona che non c’è più. Oggi mi sento violentato», ha dichiarato Montesano denunciando l’accaduto, ripreso da giornali e siti.

Profanata la tomba della mamma di Montesano al Verano

Una ferita che torna a sanguinare, quella inferta con il vile atto vandalico, e che denuncia lo stato di degrado in cui versa il cimitero monumentale, preso di mira da criminali senza scrupoli che depredano e devastano impuniti, ma anche abbandonato da chi dovrebbe sorvegliare, tutelare, gestire. Così, mentre gira tra i vialetti del Verano, e dopo aver portato un fiore a Vittorio Gasmann, il povero Montesano si dirige verso la tomba della mamma ignaro delle choc che sta per vivere. È lui stesso a raccontarlo con un nodo in gola e le lacrime agli occhi, e dalle colonne di Leggo e de il Giornale si apprende che: «Subito dopo aver lasciato un fiore a Vittorio Gassman, sono arrivato alla tomba di mamma e mi sono accorto che qualcosa non andava: era sparito il libro di marmo con la sua foto e la scritta che aveva inciso mio padre 65 anni fa». Poi, tra rabbia e ricordi, aggiunge anche: «Me lo ricordo bene quel libro, avevo 8 anni e lo poggiai io con queste mani. Pesava tantissimo ma non sentivo la fatica, seppure ero molto piccolo, perché stavo facendo qualcosa per mamma. Oggi quel peso sembra decuplicato perché ci sono il dolore e la rabbia per un gesto tanto vile quanto incomprensibile». Un oltraggio gratuito che peraltro non si è limitato al furto dell’omaggio marmoreo: la lastra di marmo che copre la tomba della mamma dell’attore è stata infatti spostata, senza un perché…

Il racconto choc dell’attore e la denuncia tra amarezza e rabbia

Agghiacciante e inaccettabile, quanto subito all’attore e inferto in un luogo che dovrebbe essere considerato sacro e inviolabile. Per questo Montesano furioso, dopo l’amarezza, dà sfogo alla rabbia e denuncia quanto pubblicato da Leggo e riportato anche dal quotidiano diretto da Sallusti: «Non è possibile che un cimitero come il Verano sia terra di nessuno. Ho parlato con dei visitatori che mi hanno raccontato di scippi e furti all’ordine del giorno»… E ancora: «Possibile che non ci sia sorveglianza? L’Ama dov’è? I servizi cimiteriali dove sono? Si fanno vivi solo per mandare gli avvisi di pagamento. A questo punto non ci sto. Non è giusto». Ooltretutto, al Verano non c’è non solo il problema dei balordi che scorrazzano per i vialetti depredando e devastando, ma anche quello di una gestione inefficace contro guano e zanzare, vegetazione selvaggia e sporcizia. Insomma, dove sono gli amministratori, i giardinieri e le telecamere? Continuando così che ne sarà di un monumento nazionale a cui è affidata la custodia di quel che resta di congiunti estinti e glorie del passato?