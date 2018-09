Presa coppia di spacciatori a Roma: scoperti grazie alla App “You Pol”

di Carlo Marini

Una coppia che spacciava droga nella zona di Morena e Ciampino è finita in manette dopo che tramite l’app ‘You Pol’ è giunta una segnalazione alla Polizia di Stato. Le indagini da parte degli investigatori del commissariato Romanina, diretto da Laura Petroni, hanno permesso di accertare la veridicità di quanto denunciato. Lui, P.K., romano di 25 anni, malgrado anagraficamente risultasse abitare in altro luogo in realtà conviveva a Ciampino con la compagna P.M, anche lei romana di 28 anni. Ieri, dopo una serie di appostamenti durante i quali sono stati notati alcuni movimenti sospetti del giovane, i poliziotti hanno deciso di intervenire. Durante la perquisizione a casa della coppia, sono stati sequestrati circa 230 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singoli dosi.

Alla App You Pol segnalata una centrale di spaccio

In un cassetto della camera da letto invece, gli agenti hanno rinvenuto 4.060 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività illecita mentre, in una scatola di cartone sono stati sequestrati 7 proiettili calibro 357 magnum. Accompagnati negli uffici di polizia i due ragazzi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso tra di loro. L’applicazione ”You Pol” può essere scaricata gratuitamente e permette di segnalare, anche in forma anonima, episodi di bullismo, violenza o anche lo spaccio di sostanze stupefacenti.