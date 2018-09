Prelibato – Roma

di Redazione

Prelibato

Viale di Villa Pamphili, 214 – 00152 Roma

Tel. 06/93577165

Sito Internet: no

Tipologia: pizzeria al taglio / panificio

Prezzo: margherita 13€/kg, zucchine e provola 13€/kg, prosciutto cotto e mozzarella 15€/kg

Giorno di chiusura: Domenica

OFFERTA

Un piccolo panificio con cucina aperto da uno chef, Stefano Preli, che ha voluto in questo modo concentrarsi sul mondo della lievitazione con una proposta molto variegata, di effettiva qualità e di sicura golosità. Il pane prima di tutto, con tante tipologie per accontentare ogni richiesta tra cui a lievitazione naturale, integrale, ai cinque cereali, di segale e di grano duro ma anche tanti dolci da forno come ciambelloni, plumcake, crostate ed ancora croissant e muffin. Pur non essendo molto grande si può comunque sostare per un veloce pasto grazie alla gustosa pizza, dalla lunga lievitazione, dall’impasto alto e morbido e ricco di alveoli e decisamente digeribile. I condimenti sono abbastanza classici, con qualche spunto più creativo ma comunque sempre di ottima qualità, come per la margherita con un buon pomodoro solo leggermente carente di sale e una buona e filante mozzarella. Gustosa anche quella con zucchine e provola anche se la varietà napoletana del vegetale non riusciva a sostenere il sapore del formaggio, migliore la prosciutto cotto e mozzarella, ricca del saporito affettato. Oltre la pizza è possibile trovare anche calzoni, torte rustiche e quiche da accompagnare alle classiche bibite e bevande da pizzeria.

AMBIENTE

Il locale è piccolo e costituito da un unico ambiente, con il bel bancone di fronte all’entrata e un paio di punti di appoggio muniti di sgabelli per una sosta veloce. Tra rustico e moderno risulta caldo e accogliente.

SERVIZIO

Preciso e veloce, pronto a curare piccoli dettagli con simpatia.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –