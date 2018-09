Prato, agente ferito alla gola da un detenuto. Meloni: i poliziotti sono eroi

di Prisca Righetti

Nei corridoi di un carcere come in trincea: e come accade in guerra, anche nella battaglia di contenimento quotidiana a cui sono chiamati gli agenti della polizia penitenziaria l’aggressore può colpire in qualunque momento e con qualsiasi mezzo, Come dimostrato una volta di più nel drammatico episodio odierno di Prato, nel cui carcere un detenuto straniero ha aggredito con una lametta quattro agenti in servizio, ferendone in maniera grave uno alla gola.

Prato, scontri tra detenuti: agente ferito alla gola

Un dramma che si è consumato nel giro di veloci e concitati istanti, quando questa mattina, come riferisce l’Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) nell’istituto di pena dove già da ieri sera si erano registrati disordini in seguito a scontri tra gruppi di detenuti rivali, l’aggressore – a cui questa mattina era stato consentito l’accesso alla funzione religiosa – e che già in passato era stato protagonista di violenze, tanto da avere subito vari spostamenti in altri istituti di pena, si è armato il pugno con una lametta e ha seminato il panico intorno a sé. Per fortuna il poliziotto ferito alla gola, e subito ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ma è evidente a tutti la gravità di quanto accaduto oggi a Prato. Non a caso, lo stesso segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci, intervenuto a riguardo ha sottolineato come, quello odierno sia «l’ennesimo episodio in cui i poliziotti penitenziari devono affrontare del tutto a mani nude i soggetti più violenti che spesso la società esclude dalla civile convivenza proprio in ragione della particolare efferatezza delle loro azioni. Purtroppo però – ha quindi aggiunto Beneduci – mentre i Poliziotti Penitenziari non possono utilizzare nessun strumento a propria difesa, i detenuti hanno spesso a disposizione un vero e proprio arsenale costituito da strumenti quali spranghe, lamette, fornellini, coperchi di scatolette e carrelli ed è assurdo immaginare che mentre altre forze di polizia sperimentano del tutto legittimamente Taser elettrici e spray al peperoncino, gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria siano lasciati completamente inermi al’interno delle sezioni detentive».

Solidarietà di Giorgia Meloni agli agenti aggrediti

Un caso, quello di Prato, emblematico della crisi endemica in cui versano le nostre carceri dove, a fronte di un inquietante affollamento di detenuti, continua a contrapporsi un esiguo schieramento di forze di polizia penitenziaria costrette a turni impossibili e ad agire con mezzi e poteri inadeguati alla situazione. Per questo, dopo aver espresso solidarietà ai 4 agenti aggrediti oggi, in special modo al poliziotto ferito gravemente alla gola, Giorgia Meloni ha dichiarato su Facebook, «a nome di Fratelli d’Italia, piena vicinanza agli agenti feriti e a tutto il corpo della Polizia Penitenziaria, costretto ormai da troppo tempo a lavorare in condizioni disumane», non tralasciando di chiedere «al governo di tenere fede agli impegni presi in campagna elettorale dalla sua maggioranza verso questi autentici eroi, intervenendo tempestivamente con aumenti degli organici e degli stipendi e con dotazioni adeguate a una nazione come la nostra. Fratelli d’Italia – ha quindi concluso Giorgia Meloni – ha già presentato le sue proposte in materia ed è pronta a garantire il suo sostegno al governo se, come speriamo, vorrà intervenire quanto prima».