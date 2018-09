Povero Pd: asfaltato da Salvini, si “vendica” attaccando Elisa Isoardi

di Monica Pucci

Non riuscendo ad attaccare Matteo Salvini, in crescita costante di consensi, il povero Pd – che invece perde voti ogni giorno che passa – è costretto a prendersela con la fidanzata del vicepremier, Elisa Isoardi. I suoi programmi, in Rai, secondo il Pd, danneggerebbero l’azienza, sostiene un renziano di ferro in una interrogazione in cui chiede di sapere “se i vertici Rai e la direzione di Rai1 non ritengano opportuno prendere immediati provvedimenti, ed eventualmente quali, per rivedere l’attuale formula de “La Prova del cuoco”, i cui cambiamenti hanno causato un crollo di pubblico di 600mila telespettatori e 3 punti di share rispetto alla passata stagione, affinché possano essere recuperati gli ascoltatori persi e si eviti un evidente danno all’edizione delle 13.30 del Tg1, che rappresenta il secondo notiziario più seguito di tutta l’informazione del servizio pubblico”.

La richiesta è del deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzadi, in Commissione di Vigilanza , dove interpella il presidente e l’amministratore delegato della Rai. «Per la stagione 2018-2019 – scrive Anzaldi nelle premesse dell’interrogazione – Rai1 ha cambiato conduzione, ospiti e caratteristiche della trasmissione di successo “La prova del cuoco”, in onda nella fascia che precede il Tg1 delle 13.30, rivedendo una formula consolidata che fino a oggi aveva ottenuto risultati di pubblico molto rilevanti. I cambiamenti previsti non hanno trovato il gradimento del pubblico, che si è fortemente ridotto rispetto allo scorso anno con un pesante calo degli ascolti». Guarda caso, Anzaldi chiede il ritorno di Antonella Clerici, anche se non osa invocare, esplicitamente, il siluramento della fidanzata di Matteo Salvini…