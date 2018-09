Post sulle “donne brutte”, rivolta social contro Burioni: «Sessista»

di Mia Fenice

Scivolone social di Roberto Burioni sulle “donne brutte”. A gettare il medico paladino delle vaccinazioni nella bufera, un tweet in risposta a un articolo di Vanity Fair, dove il biologo ha provato a spiegare il suo personalissimo concetto di donna “sgradevole” con parole forse non esattamente ortodosse. Il risultato? Decine e decine di commenti fra l’ironico e l’indignato, che hanno portato lo scienziato prima a cancellare le frasi finite sotto accusa e poi, in un tweet successivo, a ricondividerle insieme a qualche spiegazione dal tono decisamente piccato.

Burioni e il post sulle “donne brutte”

Ma cosa ha scritto Burioni per attirare l’ira delle utenti? Rispondendo a un tweet di Ester Viola sulla lettera di una lettrice che si lamentava di non riuscire a trovare un compagno perché meno bella delle amiche, il medico ha affermato: «Quando in giro vedo una donna brutta la guardo sempre con attenzione. Nel 99,9% dei casi mi rendo conto che se si curasse, se dimagrisse e via dicendo non diventerebbe bella, ma certo di aspetto non sgradevole. Una volta che si è non sgradevoli la partita è aperta. Fidatevi». Apriti cielo.