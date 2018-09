Ponte Morandi, Gasparri. «Autostrade continua a inanellare gaffe»

di Alessandro Giuliani

Tuona Maurizio Gasparri sulla tragedia del Ponte Morandi e sull’operato di società Autostrade in merito alla “colletta” per le vittime. «Sulla vicenda del crollo del ponte Morandi, la società Autostrade continua a inanellare una gaffe dietro l’altra. La società guidata dalla famiglia Benetton, infatti, è riuscita a scivolare anche sulla apprezzabile iniziativa di un contributo di solidarietà da parte di dirigenti e dipendenti, alle famiglie delle vittime del disastro di Genova». Spiega il senatore di Fi: «Dopo le critiche ricevute, anche internamente, infatti, la società che aveva diramato un comunicato stampa il giorno precedente alla ricorrenza di un mese dal disastro, il 13 settembre, è corsa ai ripari attribuendo l’iniziativa ai propri lavoratori. Il tutto è smentito dalla mail, ricevuta subito dopo l’uscita del comunicato dai dipendenti, a firma di un responsabile delle risorse umane e relazioni istituzionali, nella quale si invitavano gli stessi a compilare un modulo di sottoscrizione per questa pur lodevole iniziativa».

«Visto che ogni cittadino che volesse sostenere le vittime di questa e altre tragedie può farlo autonomamente, come abbiamo purtroppo visto negli ultimi anni nel nostro Paese, invitiamo Autostrade – conclude Gasparri – a non prendere più iniziative per altri e a comunicare esclusivamente i propri interventi diretti a sostegno della città di Genova e delle famiglie delle vittime. Del loro impegno, anche economico, c’è ancora bisogno, di queste polemiche che tirano in ballo persone drammaticamente colpite da questa vicenda, no».