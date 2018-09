Poliziotti tedeschi nei guai per un saluto nazista dopo una bevuta

di Redazione

Due poliziotti e un funzionario della pubblica sicurezza della città di Rosenheim, in Germania, rischiano di essere incriminati per istigazione all’odio dopo aver fatto il saluto nazista in pubblico. Secondo una nota della polizia, un testimone ha riferito di aver assistito alla scena all’esterno di un bar della città. I 3, usciti dal locale, avrebbero accompagnato il gesto con frasi xenofobe. Gli agenti e il funzionario avrebbero agito sotto l’effetto di alcol. La polizia punta a raccogliere ulteriori testimonianze per portare avanti l’indagine.