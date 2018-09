Per recuperare le chiavi cade in un tombino: pensionato salvato dopo 3 giorni

di Davide Ventola

Lo credevano disperso nei boschi, invece ha trascorso tre giorni imprigionato in un tombino dove era caduto mentre cercava un mazzo di chiavi. È accaduto a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, dove un anziano è stato salvato dal soccorso alpino. Frenetiche le ricerche giorno e notte da parte di carabinieri, vigili del fuoco e corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas): si pensava che l’uomo si fosse smarrito o fosse stato colto da un malore nella zona impervia dei colli. Invece era precipitato sotto una grata nei pressi di casa, aperta mentre cercava le chiavi e poi chiusa inavvertitamente da qualcuno. Il soccorso alpino e speleologico Veneto ha provveduto, con tre sanitari del Corpo che si sono calati nella fossa per seguire la parte medica, al recupero dell’uomo.

Lo cercavano sui monti, era caduto in un tombino

Secondo la ricostruzione del Gazzettino, il pensionato è caduto in una “griglia di ispezione” della fontana di piazzetta Perlasca, una sorta di buca, mentre cercava le chiavi di casa. La grata era chiusa, lui l’ha aperta ed è scivolato. Ha alcune sospette fratture ed era disidratato. In queste ore sui Social era rimbalzato il disperato appello della figlia Perla – che ha denunciato la scomparsa – tramite il Gazzettino anche su Facebook. «Aiutatemi a ritrovarlo» Aveva addosso un paio di Jeans, una T shirt chiara e gli occhiali da sole. Ha i capelli corti brizzolati: questa la descrizione di Giuseppe Fasanaro, 76 anni appena compiuti, di cui so sono perse le tracce da ieri alle 14. È’ uscito a piedi dalla sua casa di Montegrotto». Le ricerche si erano concentrate sui monti e nelle campagne circostanti, ma nessuno poteva immaginare che l’uomo fosse finito in un tombino a pochi passi da casa.