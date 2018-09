Pd da ridere: slitta la manifestazione anti-razzista fissata nel giorno del derby

di Redazione

Da qualche ora sul sito ufficiale del Pd compare una nuova data per la manifestazione nazionale “contro il governo dell’odio“, inizialmente fissata per il 29 settembre a Roma alle 14. Si farà, ma il giorno dopo, il 30 settembre, in un giorno inusuale, la domenica. Motivo? I dirigenti del partito hanno scoperto che il 29 pomeriggio era previsto il derby cittadino tra Roma e Lazio, un evento non del tutto secondario per i romani. A parte le prevedibili questioni di sicurezza, legate a due eventi pomeridiani quasi contemporanei, la questione che si sono posti i “cervelli” del Pd è di ordine numerico: come sarebbe stata l’affluenza al corteo anti-razzista (anzi, anti-governo…) nel giorno in cui l’intera città sarebbe stata catturata dal partitone atteso per tutto l’anno. Alla prima punzecchiatura dei grillini, “Sarà un raduno per pochi intimi”, il Pd ha fatto marcia indietro. E ha fatto slittare l’appuntamento, nato sull’onda delle polemiche per il mancato sbarco immediato dei migranti della “Diciotti” ma poi archiviata alla luce delle esigenzie, primarie, delle vacanze estive. Su Fb, i commenti dei simpatizzanti del Pd non erano stati proprio teneri: «Mi domando come un partito che voglia guidare l’Italia “che non ha paura” possa farsela sotto per una partita di calcio», è la sintesi più efficace.