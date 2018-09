Paura a La Spezia, un fulmine colpisce la chiesa: crolla il campanile

di Chiara Volpi

Le previsioni avevano annunciato tempesta: e tempesta è stata. Nella notte la penisola è stata attraversata da violenti rovesci temporaleschi che hanno lasciato il segno: letteralmente. Come in provincia di La Spezia, dove un fulmine ha colpito il campanile della chiesa parrocchiale di San Cipriano a Beverino, facendone crollare una porzione.

La spezia, fulmine sulla chiesa: crolla il campanile

È accaduto questa notte secondo quanto riferiscono i vigili del Fuoco, intervenuti intorno alle 3 per il crollo causato da un fulmine abbattutosi sulla chiesa che – come confermano i rilievi eseguiti dai vigili del fuoco – ha divelto la cima del campanile e la cella campanaria. Fortunatamente, nonostante il crollo e i danni ingenti, nessuna persona è stata coinvolta per puro e miracoloso caso, considerato che il cedimento e lo schianto hanno interessato una parte della sommità del campanile, che è precipitata a terra sulla strada provinciale senza colpire passanti o automobilisti di passaggio.

Predisposte opportune verifiche tecniche

Ricevuta la segnalazione della caduta, la Sala Operativa dei vigili del Fuoco ha provveduto tempestivamente all’immediato invio della squadra del distaccamento di Brugnato, giunta sul posto con una Aps (“autopompaserbatoio”) e cinque unità operative. Insieme a loro, sul posto, si sono subito recati sul posto anche il sindaco e i carabinieri. Ora, fanno sapere gli addetti ai lavori, l’intera struttura dovrà essere sottoposta a verifiche tecniche che spettano agli enti competenti. Nel frattempo, si apprende che tra i vari provvedimenti disposti in emergenza è stata chiusa al traffico la strada provinciale nel tratto coinvolto dal crollo.