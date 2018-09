Parla Renzi: alle primarie non partecipo, sono stufo del fuoco amico

di Redazione

Era nell’aria un intervento di Matteo Renzi sul “che fare?” e infatti è puntualmente arrivato. È un Renzi polemico quello che commenta lo stato del dibattito interno a “Stasera Italia” su Retequattro, il nuovo programma condotto da Barbara Palombelli.

Alle prossime primarie – ha annunciato – “io non partecipo. Ho già dato. Ho vinto due volte e due volte mi hanno fatto la guerra quelli del mio partito”. “Chi vince le primarie il giorno dopo deve avere l’appoggio di tutti. Io ho vinto due volte e mi hanno fatto la guerra gli amici: il fuoco amico ha fatto fallire due volte l’esperimento del Pd”, ha aggiunto il senatore del Pd.

E ovviamente non si sbilancia sui candidati: “Vedremo i candidati alle primarie del Pd. Ce ne sarà più di uno, non è detto che il mio sarà Zingaretti“. Lascia poi intendere che il dibattito sul congresso non è certo una priorità per gli italiani: “Se lo spread cresce quasi a 300 e qualcuno si occupa del Congresso del Pd c’è qualcosa che non va. Il punto è che il Paese sta rischiando di fermarsi, si sta bloccando e la colpa di questo è del governo”.

Renzi non appare molto convinto della mobilitazione di piazza indetta per la fine del mese: il 29 settembre in piazza “certo che ci sarò. Ma non basta la piazza, bisogna andare oltre, spero che tutte le forze di opposizione diano una mano”. Infine replica a chi lo critica per avere stoppato il dialogo con il M5S: “L’alleanza con il M5s era quella che nessun elettore del Pd e del M5s aveva scelto”.